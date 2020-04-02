2020-04-02T13:27:21+03:00
В мире

Американцев призвали не скупать туалетную бумагу

Представитель Госдепа обратилась к паникующему населению
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Американцев призвали не скупать всю туалетную бумагуАмериканцев призвали не скупать всю туалетную бумагуФото: REUTERS
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Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус призвала американцев не поддаваться истерии и не скупать в магазинах всю туалетную бумагу.

«Америка, полегче с туалетной бумагой!», - заявила она во время одного из коротких видео, размещенных на странице Госдепа.

Кроме того она напомнила о базовых рекомендациях врачей, которые следует соблюдать в рамках профилактики коронавирусной инфекции. Ортагус посоветовала чаще мыть руки и дезинфицировать поверхности предметов, при недомогании оставаться дома и носить медицинские маски, а также избегать контакта с заболевшими, пишет сайт argumenti.ru.

Отметим, что на фоне распространения коронавируса в Америке возник ажиотажный спрос на туалетную бумагу. Эта продукция одной из первых полностью исчезла с полок магазинов и интернет-площадок.

Недавно в США даже произошел один курьезный случай, связанный с этой проблемой. В штате Северная Каролина преступники угнали фургон с 8164 кг туалетной бумаги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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