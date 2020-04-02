Роуминг между Россией и Беларусью может быть упразднен в сентябре этого года

2 Апр 2020 2020-04-02T13:53:19+03:00

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Роуминг между странами Союзного государства может быть отменен уже в сентябре этого года. Как заявил в интервью, посвященном Дню единения народов России и Беларуси, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, работа над этим идет, несмотря на пандемию и самоизоляцию.

- Недавно министры связи провели встречу в режиме телеконференции, обсуждали вопросы упразднения роуминга на территории Союзного государства, - сказал Григорий Рапота. - Был очень конструктивный, очень напористый с точки зрения желания достичь конечного результата разговор. Министерства и операторы мобильной связи поставили сами себе очень жесткие сроки. Это позволяет надеяться, что к сентябрю мы этот вопрос решим.

День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Интервью Григория Рапоты, посвященное этому празднику, размещено на официальном сайте Постоянного Комитета Союзного государства. Госсекретарь этого интеграционного объединения, в частности, выразил сожаление по поводу того, что спорные вопросы, касающиеся цен на энергоносители, до сих пор не решены.

- Нерешенной задачей является то, что нет долгосрочной договоренности - не по цене, а по формуле, которая работала бы в течение 5-15 ближайших лет, - сказал Григорий Рапота. - Опыт таких договоренностей существует и в мире, и в России. Подписываются долгосрочные контракты, цена оговаривалась с вариациями, учитывая меняющуюся обстановку. Девальвация, изменение курсов валют, природные катаклизмы – все это можно учесть, обо всем договариваться. И то, что такой договоренности на ближайшие годы не существует, печально, потому что мы каждый год будем оказываться перед чистым листом.

ИСТОЧНИК KP.RU