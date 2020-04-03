2020-04-03T05:50:05+03:00
В мире

Американец признал себя виновным в попытке расстрелять Белый дом противотанковой ракетой

Хашер Джаллал Тахеб планировал взорвать Статую Свободы, Мемориал Линкольна и Монумент Вашингтону
Антон ФОКИН
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Американский гражданин признал себя виновным в том, что планировал теракты против символов США, включая Белый дом. Об этом сообщает "Нью-Йорк Таймс".

23-летний Хашер Джаллал Тахеб намеревался выехать за границу и присоединиться к "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещена в РФ), а перед этим хотел устроить ряд громких терактов на территории США. Для этого он попытался приобрести противотанковую ракету и взрывчатку, однако "продавцом" оказался сотрудник ФБР.

Первые подозрения в отношении обвиняемого возникли еще в 2018 году, когда на него обратила внимание полиция после "сигнала" от одного из соседей, а в январе 2019 года террорист был арестован.

В четверг Джаллал "признал свою вину по обвинению в попытке уничтожения с помощью пожара или взрывчатки здания, принадлежащего или переданного в аренду США". Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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