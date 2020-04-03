Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

3 Апр 2020 2020-04-03T14:19:52+03:00

Во многих регионах также закрываются пункты выдачи заказов и склады

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Онлайн-магазины пожаловались на перегибы со стороны региональных властей на фоне режима повышенной готовности и пандемии коронавируса. По их данным, в ряде регионов курьеров останавливают и даже задерживают. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявляет, как минимум, о двух тысячах таких задержаний за последние дни, пишет газета "Коммерсантъ".

Собеседники издания говорят о том, что на границах регионов останавливают грузовые машины, везущие непродовольственные товары. Кроме того, в городах закрываются пункты выдачи заказов и склады.

- Во многих регионах останавливают курьеров и транспорт, не дают работать складам и распределительным центрам, - заявил президент АКИТ Артем Соколов.

Проблема заключается в том, что регионы по-разному интерпретируют указ от 27 марта, разрешающий онлайн-торговлю. По словам Соколова, сейчас необходимо утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную форму его получения. Во-вторых надо еще раз разъяснить регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами.

Напомним, согласно поручению правительства от 27 марта, приостанавливается деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Поэтому онлайн-ритейлеры, в том и числе и пункты выдачи заказов, действительно, не подлежат закрытию или ограничению деятельности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU