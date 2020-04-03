2020-04-03T14:19:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса

Во многих регионах также закрываются пункты выдачи заказов и склады
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Онлайн-ретейлеры пожаловались на задержания курьеровОнлайн-ретейлеры пожаловались на задержания курьеровФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Онлайн-магазины пожаловались на перегибы со стороны региональных властей на фоне режима повышенной готовности и пандемии коронавируса. По их данным, в ряде регионов курьеров останавливают и даже задерживают. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявляет, как минимум, о двух тысячах таких задержаний за последние дни, пишет газета "Коммерсантъ".

Собеседники издания говорят о том, что на границах регионов останавливают грузовые машины, везущие непродовольственные товары. Кроме того, в городах закрываются пункты выдачи заказов и склады.

- Во многих регионах останавливают курьеров и транспорт, не дают работать складам и распределительным центрам, - заявил президент АКИТ Артем Соколов.

Проблема заключается в том, что регионы по-разному интерпретируют указ от 27 марта, разрешающий онлайн-торговлю. По словам Соколова, сейчас необходимо утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков и понятную форму его получения. Во-вторых надо еще раз разъяснить регионам, что дистанционная торговля разрешена, в том числе непродовольственными товарами.

Напомним, согласно поручению правительства от 27 марта, приостанавливается деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли. Поэтому онлайн-ритейлеры, в том и числе и пункты выдачи заказов, действительно, не подлежат закрытию или ограничению деятельности.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Набиуллина: Режим нерабочих дней в России неизбежно ударит по экономике
Во время режима самоизоляции воздух в Москве стал чище в пять раз
В Правительстве считают абсолютно оправданным продление нерабочих дней до мая
Правительство рекомендует регионам предоставить бизнесменам отсрочку по налогам на имущество
Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
В Испании столетняя женщина вылечилась от коронавируса
Минпромторг посоветовал регионам РФ не изменять режим продажи алкоголя
Ангела Меркель вышла из карантина
В Москве разрешили ездить на машине только по одному
Полиция сможет составлять протоколы на нарушителей самоизоляции после соглашения мэрии и МВД
Система мониторинга больных коронавирусом создана в Москве
Песков сообщил, что Кремль разберётся с вопросом сборов средств с бизнеса и населения на борьбу с коронавирусом
Песков отказался комментировать вопрос об участии России во встрече ОПЕК+
Российские ученые создали один из самых мощных патронов калибра 9 мм в мире
Песков: Режим нерабочих дней сократят, если снизится угроза распространения коронавируса
Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта