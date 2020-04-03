Мощнейший пожар в Берлине охватил пять многоэтажных домов

3 Апр 2020 2020-04-03T19:41:21+03:00

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В пятницу, 3 апреля, на северо-востоке Берлина произошел мощнейший пожар. Огонь охватил сразу несколько многоэтажных домов и распространился на площади порядка 1200 квадратных метров.

Выяснилось, что горели крыши пяти многоэтажек, пострадавших среди жильцов нет, сообщает пожарная служба германской столицы в Twitter.

- Сгорело покрытие крыш пяти стоящих рядом друг с другом многоэтажек на площади 1 200 квадратных метров. На крыше комплекса зданий проводились ремонтные работы, - говорится в посте.

Также известно, что при тушении пострадал один сотрудник оперативных служб. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Из-за чего именно мог произойти пожар, пока неизвестно. Специалистам предстоит выяснить все детали и обстоятельства произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770753" frameborder="0"></iframe> На северо-востоке Берлина мощнейший пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU