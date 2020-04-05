2020-04-05T08:14:54+03:00
Общество

Резкое повышение спроса на имбирь и чеснок из-за коронавируса зафиксировано в России

Россияне запасаются растительными средствами борьбы с вирусами
Ася КУЗНЕЦОВА
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Спрос на имбирь вырос на 136% с 23 марта по 2 апреляСпрос на имбирь вырос на 136% с 23 марта по 2 апреляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России резко вырос объём розничных продаж имбиря и чеснок на фоне распространения коронавируса в конце марта - начале апреля. Россияне стали скупать эти растения в 2,5 раза больше. Причиной такого интереса стали лечебные свойства имбиря и чеснока, с помощью которых россияне намерены бороться с вирусными заболеваниями и укреплять иммунитет.

Спрос на имбирь вырос на 136% с 23 марта по 2 апреля. Средний чек на его покупку составил 81 рубль, что превышает показатели за тот же период в прошлом году на 71%.

Интерес к чесноку вырос на 166%, а средний чек на его покупку увеличился на 59% до 49 рублей, сообщили в IT-компании "Платформа ОФД".

Также в период распространения коронавиурса в России на 54% выросли продажи лимона, а размер среднего чека увеличился на 49% до 115 рублей.

Спрос на лук вырос на 6%, но средняя сумма покупки осталась прежней - 42 рубля.

- Я считаю, что это временное подорожание, на фоне предположений, что они помогают в борьбе с коронавирусом. Думаю, власти будут разбираться с этой ситуацией, возможно, ФАС подключится, другие регуляторы, - рассказал РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков.

Он также рассказал, что в России производится всего 8-10% всего чеснока. 92% привезены из Китая. Однако сейчас несколько агрохолдингов начали выращивать чеснок в промышленных масштабах. Также активно выращивают чеснок фермеры.

Глушков объяснил, что не только Россия, но и весь мир потребляет в основном китайский чеснок.

- Это связано с тем, что обрезка стрелок, необходимая для формирования головки чеснока, производится вручную, а в Китае производство чеснока - одна из составных частей программы занятости населения, которая была запущена в деревнях около 10 лет назад, - отметил директор Национального союза производителей плодов и овощей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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