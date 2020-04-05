"Мы в панике": Жена заключённого в американской тюрьме Виктора Бута сообщила, что он уже неделю не выходит на связь

5 Апр 2020 2020-04-05T09:39:02+03:00

Жена Виктора Бута Алла сообщила, что ее супруг, который находится в тюрьме США, в течение недели не выходит на связь Фото: REUTERS

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Жена Виктора Бута Алла сообщила, что арестованный в США россиянин уже неделю не выходил на связь.

- Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике, - написала она в своём Facebook.

4 апреля Министерство юстиции США отказалось комментировать возможность освобождения россиян из американских тюрем и передачи в Россию из-за угрозы заражения коронавирусом.

Виктор Бут находится в тюрьме города Марион штата Иллинойс.

В 2008 году его задержали в Таиланде по ордеру местоного суда, выданного по запросу США. Бута обвинили в незаконных поставках оружия гурппировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", признанная в США террористической.

В 2010 году Виктор Бут был экстрадирован в США.

В апреле 2012 года он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в $15 миллионов.

Виктор Бут заявил, что власти США оказывают на него давление 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU