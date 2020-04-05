"Мы в панике": Жена заключённого в американской тюрьме Виктора Бута сообщила, что он уже неделю не выходит на связь
Жена Виктора Бута Алла сообщила, что арестованный в США россиянин уже неделю не выходил на связь.
- Виктор неделю не выходит на связь. Хотя звонков всего разрешено три за неделю. Мы в панике, - написала она в своём Facebook.
4 апреля Министерство юстиции США отказалось комментировать возможность освобождения россиян из американских тюрем и передачи в Россию из-за угрозы заражения коронавирусом.
Виктор Бут находится в тюрьме города Марион штата Иллинойс.
В 2008 году его задержали в Таиланде по ордеру местоного суда, выданного по запросу США. Бута обвинили в незаконных поставках оружия гурппировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", признанная в США террористической.
В 2010 году Виктор Бут был экстрадирован в США.
В апреле 2012 года он был приговорён к 25 годам тюрьмы и штрафу в $15 миллионов.
Виктор Бут заявил, что власти США оказывают на него давление
ИСТОЧНИК KP.RU