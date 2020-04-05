Губернатор Московской области надеется, что вводить пропускной режим не придётся

5 Апр 2020 2020-04-05T11:37:23+03:00

Ситуация с коронавирусом пока не требует введения в Подмосковье пропускного режима, заявил губернатор региона Андрей Воробьев Фото: Instagram.com

Андрей Воробьёв сообщил, что пока ситуация этого не требует

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима. Он также выразил надежду на то, что властям и в дальнейшем не придётся вводить подобные меры.

- Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье – и надеюсь, нам не придется прибегнуть к этим мерам, сообщил Воробьёв на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также отметил, что при продлении такого режима пропусками обеспечат в первую очередь всех, кто лечит и кормит жителей Подмосковья.

Напомним, с 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели всеобщий режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса. Жителям разрешено покидать дома только ради покупки продуктов и лекарств, а также получения неотложной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU