2020-04-05T11:37:23+03:00
Общество

Губернатор Московской области надеется, что вводить пропускной режим не придётся

Андрей Воробьёв сообщил, что пока ситуация этого не требует
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Ситуация с коронавирусом пока не требует введения в Подмосковье пропускного режима, заявил губернатор региона Андрей ВоробьевСитуация с коронавирусом пока не требует введения в Подмосковье пропускного режима, заявил губернатор региона Андрей ВоробьевФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что пока ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима. Он также выразил надежду на то, что властям и в дальнейшем не придётся вводить подобные меры.

- Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье – и надеюсь, нам не придется прибегнуть к этим мерам, сообщил Воробьёв на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также отметил, что при продлении такого режима пропусками обеспечат в первую очередь всех, кто лечит и кормит жителей Подмосковья.

Напомним, с 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели всеобщий режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса. Жителям разрешено покидать дома только ради покупки продуктов и лекарств, а также получения неотложной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Принц Гарри будет жить в США за счет Меган Маркл
В Сбербанке назвали максимальные суммы кредита для получения кредитных каникул из-за коронавируса
Роспотребнадзор потребовал дезинфицировать московские подъезды не реже раза в сутки
Ученые предрекли глобальный продовольственный кризис из-за коронавируса
Оперштаб опроверг заражение коронавирусом сотрудников мэрии Москвы
Губернатор Московской области надеется, что вводить пропускной режим не придётся
Видеосервисы рассказали о самых популярных фильмах для просмотра в самоизоляции
Установлены личности убитых под Рязанью
Пожар произошел рядом со стройкой больницы для заражённых коронавирусом в Новой Москве
Синоптики рассказали о потеплении до 19 градусов
В России спрос на гантели и массажёр для мышц вырос в несколько раз в период самоизоляции
Психиатрическую экспертизу проведут задержанному за убийство пяти человек в Рязанской области
В России почти 200 тысяч человек находятся под контролем врачей из-за подозрения на коронавирус
"Мы в панике": Жена заключённого в американской тюрьме Виктора Бута сообщила, что он уже неделю не выходит на связь
Врач показал на видео, как самому сделать маску
В спецбольнице в Коммунарке находится 201 пациент с коронавирусом
Передвижение по Московской области на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
В Московских клиниках для приёма заражённых коронавирусом готовят около 20 тысяч мест
Собянин объяснил принятие жёстких мер по борьбе с коронавирусом в Москве
Резкое повышение спроса на имбирь и чеснок из-за коронавируса зафиксировано в России