В России отмечается День работников следственных органов МВД

6 Апр 2020 2020-04-06T08:02:35+03:00

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В понедельник, 6 апреля, отмечается День работников следственных органов МВД России. Ежегодно этот профессиональный праздник приходится на одну и ту же дату.

Именно в тот день в 1963 году министерству охраны общественного порядка и министерству внутренних дел СССР было передано производство предварительного следствия. С распадом Советского Союза в конце 1991-го ведомство стало действовать как центральный орган в данной отрасли управления государства.

И теперь перед следователями стоят задачи повышения эффективности предварительного расследования и уровня раскрываемости преступлений, сокращения сроков, обеспечения качественного следствия и возмещения причиненного нарушителями ущерба.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU