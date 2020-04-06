2020-04-06T11:24:10+03:00
Экономика

Правительство разработало стресс-тесты для компаний с карантином до осени и нефтью по 10 долларов

Предполагается два стресс-сценария развития экономики для проверки финансовой устойчивости предприятий
Ксения АНУФРИЕВА
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Власти разработали стресс-тесты для компаний с карантином и нефтью по 10 долларов за баррельВласти разработали стресс-тесты для компаний с карантином и нефтью по 10 долларов за баррельФото: REUTERS
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Согласно первому стресс-сценарию развития ситуации стоимость смеси «Urals» в текущем году составит 20 долларов за баррель, а по второму – 10 долларов в последних двух кварталах 2020 года. Разработкой сценариев должно было заниматься Минэкономразвития, другие ведомства должны организовать проведение тестов стратегический компаний, сообщает РБК.

Стресс-тестирование призвано определить уязвимые места на системообразующих предприятиях, проанализировать коэффициенты покрытия долга и покрытия процентов по нему.

При первом стресс-сценарии заморозка российской экономики продлится во втором квартале, режим изоляции в государстве будет ужесточен, а все крупные населенные пункты закрыты. Предполагается, что при это российская нефть Urals до конца года будет держаться на уровне 20 долларов за баррель, курс доллара приблизится к 80 рублям, а инфляция в стране по итогам 2020 года составит около 4,5%.

Второй сценарий развития событий более жесткий и влечет за собой серьезные последствия. Экономическая деятельность России будет остановлена, карантин продлен до осени, между населенным пунктами полностью прекратится транспортное сообщение, а большинство регионов страны будет изолировано. В таком случае, Urals будет стоить 10 долларов за баррель, а к конце года поднимется до 30 долларов. Курс американской валюты превысит 89 рублей, инфляция составит более 5,5%.

В документе ведомства нет указания на уровень ВВП, но, предполагается, что в обоих случаях он сократится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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