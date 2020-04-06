2020-04-06T11:47:16+03:00
Общество

Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с подписчиками во время самоизоляции

Теперь фанаты смогут писать российской теннисистке SMS-сообщения
Ксения АНУФРИЕВА
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Мария Шарапова оставила своим подписчикам номер телефона и предложила им пообщаться во время домашней самоизоляции.Мария Шарапова оставила своим подписчикам номер телефона и предложила им пообщаться во время домашней самоизоляции.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Завершившая спортивную карьеру в феврале текущего года известная теннисистка из России Мария Шарапова оставила своим подписчикам номер телефона и предложила им пообщаться во время введенного режима домашней самоизоляции.

Как и многие звезды Мария Шарапова соблюдает требования властей и старается не выходить из дома без особой необходимости во время введенного карантинного режима из-за распространения коронавирусной инфекции.

Находясь дома, не имея возможности общаться с людьми в привычном режиме, почти у любого человека возникнет дискомфорт, но бывшая теннисистка нашла выход из непростой ситуации. Мария Шарапова опубликовала своей номер телефона, предлагая всем желающим написать ей сообщения.

- Просто расскажите мне, как у вас дела, задайте любые вопросы или напишите «привет». Также приветствуются любые отличные рецепты, - отметила россиянка в Twitter.

Мария Шарапова оставила номер телефона, на который ей можно отправить сообщение.

Оставленный Марией Шараповой номер телефона 310-564-7981 доступен для звонков и сообщений для людей, находящихся на территориях Соединенных Штатов и Канады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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