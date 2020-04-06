Мария Шарапова опубликовала свой номер телефона для общения с подписчиками во время самоизоляции
Завершившая спортивную карьеру в феврале текущего года известная теннисистка из России Мария Шарапова оставила своим подписчикам номер телефона и предложила им пообщаться во время введенного режима домашней самоизоляции.
Как и многие звезды Мария Шарапова соблюдает требования властей и старается не выходить из дома без особой необходимости во время введенного карантинного режима из-за распространения коронавирусной инфекции.
Находясь дома, не имея возможности общаться с людьми в привычном режиме, почти у любого человека возникнет дискомфорт, но бывшая теннисистка нашла выход из непростой ситуации. Мария Шарапова опубликовала своей номер телефона, предлагая всем желающим написать ей сообщения.
- Просто расскажите мне, как у вас дела, задайте любые вопросы или напишите «привет». Также приветствуются любые отличные рецепты, - отметила россиянка в Twitter.
Мария Шарапова оставила номер телефона, на который ей можно отправить сообщение.
Оставленный Марией Шараповой номер телефона 310-564-7981 доступен для звонков и сообщений для людей, находящихся на территориях Соединенных Штатов и Канады.
ИСТОЧНИК KP.RU