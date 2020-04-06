2020-04-06T15:07:18+03:00
Общество

Диетологи предупредили о массовом ожирении из-за карантина

Специалисты призывают больше двигаться и правильно питаться
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Диетологи предсказали массовое ожирениеДиетологи предсказали массовое ожирениеФото: Евгения ГУСЕВА
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Из-за массового карантина на фоне распространения коронавируса население может столкнуться с проблемой массового ожирения. По данным британского диетолога Дженнифер Оберт, находясь дома, взрослый человек тратит в среднем на 400 калорий в сутки меньше, чем при обычном распорядке дня. Кроме того карантин и самоизоляция являются для большей части населения стрессовыми ситуациями, из-за чего возникает потребность потреблять больше вредной пищи, считает эксперт.

«Это (ожирение. — прим.ред.) случится со всеми нами, даже если мы попытаемся заниматься спортом на карантине», — цитирует заявление Британского фонда питания газета «Известия».

При этом специалисты отметили, что во избежание этого необходимо выстроить грамотный режим дня и график питания и соблюдать их. Для сохранения веса важно не только правильно питаться, но и стараться меньше сидеть и лежать в течение дня, а вместо этого больше заниматься домашними делами и ежедневно выполнять комплекс упражнений, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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