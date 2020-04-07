2020-04-07T13:57:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кремле не нашли противоречий в заявлениях Кадырова и Мишустина

Глава Чечни и премьер России устроили заочную дискуссию на тему закрытия границ между регионами из-за коронавируса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кремль не нашел противоречий в заявлениях премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Чечни Рамзана Кадырова на тему закрытия границ между регионами с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал, что глава правительства ранее раскритиковал губернаторов субъектов, которые закрывают административные границы, поскольку такие полномочия есть лишь у федерального центра. Кадыров в ответ заявил, что фактически доступ в республику открыт, а меры предосторожности законны и необходимы.

"Там речь в основном шла о закрытии границ в плане препятствования товарным потокам, медикаментов и так далее. В данном случае глава Чечни заверил, что все эти потоки никоим образом не затрудняются и им ничто не препятствует", - пояснил Песков.

В остальном регионы, по его словам, имеют право самостоятельно определять жесткость режима самоизоляции, но при взаимодействии с федеральными властями.

"Здесь вряд ли говорить о каких-то противоречиях можно", - заключил представитель Кремля.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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