В Госдуме рассказали, как можно было бы обойтись без ЕГЭ в этом году

7 Апр 2020 2020-04-07T15:41:18+03:00

В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году Фото: Евгения ГУСЕВА

По мнению депутат Олега Смолова. ученики не смогут хорошо подготовиться к экзаменам в условиях дистанционного обучения

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил отменить в этом году ЕГЭ из-за пандемии коронавируса. Смолин предположил, что карантинные меры в России могут быть продлены на месяц или два. ЕГЭ в таком случае тоже придется переносить и проводить в июле-августе.

С точки зрения депутата, если выбирать между отменой экзаменов и их переносом на последние месяцы лета, то отмена - это меньшее из зол. По мнению Смолина, дети не смогут нормально подготовиться к ЕГЭ в условиях дистанционного образования. В некоторых регионах для этого банально не хватает технических средств.

- Представьте себе сибирское село. Там широкополосного интернета нет, компьютеров у многих ребят нет. Даже губернатор Санкт-Петербурга обратился с просьбой помочь детям компьютерами, - сказал Смолин в интервью радио "Комсомольская правда".

Он также предложил свой вариант процедуры поступления выпускников в вузы в этом году. Подразумевается, что университеты будут оценивать не ЕГЭ, а результаты учебной и внеучебной деятельности выпускников за последние три года.

Однако Министерство просвещения не поддержало инициативу Смолова. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что власти не будут отменять ЕГЭ в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU