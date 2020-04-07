Эксперт рассказал, почему опасно бросать использованную маску на улице

7 Апр 2020 2020-04-07T16:23:31+03:00

Глава ассоциации «Чистая страна» пояснил, что лучше всего использованную маску отнести на контейнерные площадки

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Глава ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин рассказал, что делать с использованными медицинскими масками. В первую очередь, их не надо бросать на улице. Лучше всего отнести на контейнерные площадки, при этом упаковав в один-два полиэтиленовых пакета.

Это нужно в первую очередь для того, чтобы обезопасить людей, обеспечивающих вывоз мусора - водителей мусоровозов. работников сортировочных комплексов.

- Если есть возможность мусоропроводом не пользоваться, пользуйтесь контейнерной площадкой, - сказал он в интервью радио "Комсомольская правда".

Он объяснил. что иначе под угрозу попадают дворники, которые вычищают помещения, где складывается мусор из мусоропровода.

- И на улице, из окна машины выбрасывать не нужно. Выносить на контейнерную площадку и дополнительно упаковывайте в пакет, - заключил Губайдуллин.

Он также отметил, что весь персонал, работающий в этой отрасли защищен. У сотрудников есть маски и санитайзеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU