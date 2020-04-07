В Казахстане сильный ветер сорвал крышу жилого дома

7 Апр 2020 2020-04-07T18:57:10+03:00

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На севере Казахстана погода ни на шутку разбушевалась. В городе Кокшетау сильный ветер сорвал крышу пятиэтажного жилого дома. Её площадь составила 700 квадратных метров. К частью, никто не пострадал. Сейчас спасательные службы разбирают обвалившиеся конструкции.

Дом оказался не единственной пострадавшей от разбушевавшейся непогоды постройкой. Ветер со скоростью 30 метров в секунду снес кровлю еще с четырех домов и двух административных зданий. Кроме того, упали и перевернулись несколько остановок.

Жителей города пока просят не выходить на улицу. Из-за сильного ветра в городе происходят порывы электролиний. Многие жители остались без света, пишет издание informburo.kz.

Прогноз погоды на завтра также не утешительный. В городе ожидаются туман, низовая метель и гололед. Порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771572" frameborder="0"></iframe> На севере Казахстана снесло крышу жилого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU