В Казахстане сильный ветер сорвал крышу жилого дома
На севере Казахстана погода ни на шутку разбушевалась. В городе Кокшетау сильный ветер сорвал крышу пятиэтажного жилого дома. Её площадь составила 700 квадратных метров. К частью, никто не пострадал. Сейчас спасательные службы разбирают обвалившиеся конструкции.
Дом оказался не единственной пострадавшей от разбушевавшейся непогоды постройкой. Ветер со скоростью 30 метров в секунду снес кровлю еще с четырех домов и двух административных зданий. Кроме того, упали и перевернулись несколько остановок.
Жителей города пока просят не выходить на улицу. Из-за сильного ветра в городе происходят порывы электролиний. Многие жители остались без света, пишет издание informburo.kz.
Прогноз погоды на завтра также не утешительный. В городе ожидаются туман, низовая метель и гололед. Порывы ветра достигнут 23-28 метров в секунду.
На севере Казахстана снесло крышу жилого дома.
ИСТОЧНИК KP.RU