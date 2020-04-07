«Прямо сейчас – нет»: Скворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса можно к концу года

7 Апр 2020 2020-04-07T21:56:16+03:00

Скворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса можно к концу года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса COVID-19 в России можно ждать к концу года, поскольку доклинические должны состоятся к середине июня.

«Вот мы надеемся, что к такой регламентированной "доклинике" мы подойдем где-то к середине июня, то есть во всех случаях до конца года мы в самом лучшем варианте выйдем на первую стадию клинических исследований», - сказала Скворцова в эфире канала Россия 24.

«Прямо сейчас - нет. Я думаю, что реалистичней - конец года», - добавила она.

Глава ФМБА также рассказала о разработке чипов для выявления коронавируса за 15-20 минут, которые продемонстрируют уже в пятницу, 10 апреля.

Напомним ранее гендиректор центра вирусологии Ринат Максютов рассказал о работе по разработке ГНЦ ВБ «Вектор» вакцины от коронавируса. Он сообщил, что на данный момент ведется разработка 26 вариантов препарата, после их испытаний в лабораторных условиях лучшие варианты будут переданы на доклинические исследования, которые должны состоятся до 22 июня, а уже 29 июня препараты планируют начать тестировать на 180 добровольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU