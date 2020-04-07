2020-04-07T21:56:16+03:00
Коронавирус Covid-19

«Прямо сейчас – нет»: Скворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса можно к концу года

Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Скворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса можно к концу годаСкворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса можно к концу годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса COVID-19 в России можно ждать к концу года, поскольку доклинические должны состоятся к середине июня.

«Вот мы надеемся, что к такой регламентированной "доклинике" мы подойдем где-то к середине июня, то есть во всех случаях до конца года мы в самом лучшем варианте выйдем на первую стадию клинических исследований», - сказала Скворцова в эфире канала Россия 24.

«Прямо сейчас - нет. Я думаю, что реалистичней - конец года», - добавила она.

Глава ФМБА также рассказала о разработке чипов для выявления коронавируса за 15-20 минут, которые продемонстрируют уже в пятницу, 10 апреля.

Напомним ранее гендиректор центра вирусологии Ринат Максютов рассказал о работе по разработке ГНЦ ВБ «Вектор» вакцины от коронавируса. Он сообщил, что на данный момент ведется разработка 26 вариантов препарата, после их испытаний в лабораторных условиях лучшие варианты будут переданы на доклинические исследования, которые должны состоятся до 22 июня, а уже 29 июня препараты планируют начать тестировать на 180 добровольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вашингтон не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле
«Прямо сейчас – нет»: Скворцова сообщила, что ждать вакцину от коронавируса можно к концу года
В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут
МИД РФ отреагировало на распоряжение Трампа по космосу
Жители земли наблюдаю Суперлуние 7 апреля
Скворцова сообщила, что Россия идет по благоприятному сценарии развития коронавируса
Скворцова: России осталось 10-14 дней до «плато» по коронавирусу
В Москве при проведении земляных работ обнаружили авиабомбу времен ВОВ
Врач призвал чаще заниматься сексом в период карантина
В Чили около 300 медиков заразились коронавирусом
Путин подписал указ о выплате по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трёх лет
Почти треть российских компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Выезд из Уханя разблокировали спустя 76 дней изоляции
В Казахстане сильный ветер сорвал крышу жилого дома
Трамп: ВОЗ реально профукала ситуацию
Во французском Биаррице теперь нельзя сидеть на скамейках дольше двух минут
Гринпис не исключает повторения в России лесных пожаров, как в 2019 году
"Вектор" намерен провести доклинические испытания вакцины от коронавируса до 22 июня
В родительском комитете сочли закономерным продление учебного года для 11-х классов
Мантуров: Россия вышла на производство почти 1,6 млн масок в сутки
"Я сразу самоизолировалась": Главврач московской больницы заразилась коронавирусом
Вирусолог сообщил Путину, что через неделю можно будет увидеть результат ограничений
Власти Вологодской области решили, как будут спасать бизнес
Россияне стали экономить на продуктах