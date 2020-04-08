К 2040 году рабочие смены в России могут сократиться до трех часов

8 Апр 2020 2020-04-08T10:54:27+03:00

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Сотрудники Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского проанализировали производительность труда в России и пришли к выводу, что к 2040 году рабочие смены могут сократиться до трех часов. Но при условии, что предприятия начнут делить оставшуюся работу между всеми сотрудниками, а не проводить сокращения.

В основе работы лежит научный прогноз английского экономиста Джона Кейнса. Еще в 1930 году, он утверждал, что к 2030 году производство сможет перейти на трехчасовые смены (и, соответственно, 15-часовую рабочую неделю).

За последние 90 лет трудовая неделя в промышленности в экономически развитых странах уменьшилась ориентировочно с 50 до 35 часов. Ежегодное снижение 10 минут. Чтобы достичь желаемого к указанному сроку необходимо сокращать рабочее время на 21 минуту в расчете на семидневку. При исходных данных, которые задал Джон Кейнс, к 2030 году можно ожидать, что сотруднику нужно будет работать не меньше 33 часов в неделю.

В конечном итоге прогноз английского экономиста не сможет реализоваться, так как его расчеты строились на том, что число занятых на производстве людей будет постоянно увеличиваться. Тогда при сокращении фонда рабочего времени за счет новых технологических решений уменьшение смены было бы единственным возможным решением.

По факту на предприятия пришли новые технологии и человеческий труд был сокращен.

В современной экономике доля занятости в производстве существенно уступает доле работающих в непроизводственной сфере, и отпадает необходимость в использовании экономии труда в производстве для перераспределения рабочей силы в пользу сферы услуг. Поэтому становится возможным использование всего сэкономленного времени человеческого труда для сокращения продолжительности смен, считают исследователи. При этом большая роль в реализации данного сценария отводится профсоюзам. Они могли бы вынуждать работодателя сокращать смены, а не людей.

При таком сценарии трехчасовой рабочий день может быть введен в России уже в 2040 году. Аналогичный срок ставится для Германии. Франция достигнет данного показателя к 2038 году, Нидерланды к 2062.

Естественно, переход на новый режим работы скажется на прибыли предприятия. Если производительность труда будет увеличиваться на 30№ каждый три года, то переход от восьмичасовых смен к трехчасовым займет 10 лет. Выпуск продукции увеличится на 37,5%, прибыль на 21,9%, численность персонала на 67%, а средняя зарплата на 10,3%.

- Восьмичасовой рабочий день был утвержден еще в 1919 году. С тех пор этот показатель сильно устарел. Вот пример: за счет инноваций предприятие смогло на треть сократить использование живого труда. Первый путь, конечно, выгоднее, он предполагает сокращение трети персонала. Второй – сокращение на треть рабочих смен. Это позволит повысить уровень жизни людей и мотивацию. Как работник может быть заинтересован в инновациях, если его из-за них могут уволить? — сказал «Известиям» один из авторов работы, завкафедрой экономической теории и методологии Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Александр Золотов.

В Минэкономразвития отметили, что пока рано говорить о реалистичности данного прогноза. К тому же, в долгосрочной перспективе будут играть большую роль глобальные события, вроде кризисов или технологических революций. Все это делает прогноз малоприменимым.

Ситуация с коронавирусом наверняка тоже внесет коррективы в расчеты ученых.

- Даже при условии повсеместного внедрения цифровых технологий в большинстве своем увеличение заработной платы и прибыли будет, как и сейчас, достигаться за счет сокращения рабочих мест, то есть увольнений. Для реализации идеи потребуются жесткий контроль со стороны государства, - отметил доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.

ИСТОЧНИК KP.RU