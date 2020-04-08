2020-04-08T13:20:59+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ похвалила Россию за эффективную борьбу с коронавирусом

В организации отметили быстроту применяемых мер
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россию назвали одним из лучших борцов с коронавирусомРоссию назвали одним из лучших борцов с коронавирусомФото: REUTERS
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили Россию, как одного из лучших борцов с коронавирусом. Специалисты признали, что в стране быстро отреагировали на распространение COVID-19 и четко предприняли все необходимые меры, чтобы не дать инфекции охватить страну.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что статистика по коронавируса в России значительно луче, чем в ряде других стран. Кроме того в стране зафиксировано мало летальных случаев у пациентов с подтвержденным COVID-19. Это связано с тем, что система здравоохранения быстро перестроилась под новые условия, когда начали выявляться ввезенные случаи заболевания.

«Потому что система здравоохранения может ответить и сделать все, что можно на данный момент. Когда пошел завоз с европейских стран, за достаточное время система переподготовилась, перепрофилировались больничные койки. Это очень важно», — цитирует Вуйнович сайт «Свободная пресса».

Эксперт также добавила, что подход к лечению в каждой стране разный, поскольку ориентирован на особенности, менталитет и культуру того или иного народа, пишет сайт argumenti.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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