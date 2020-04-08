2020-04-08T23:58:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Airbus на треть сокращает производство самолетов из-за коронавируса

Новые нормативы производства установили для самолетов семейств A320, A330 и A350
Юлия КЕКОВА
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Airbus A320 neo. Фото: imago/RAirbus A320 neo. Фото: imago/R
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Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus на треть сокращает производство пассажирских самолетов в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Европейская авиационно-космическая корпорация установила новые нормативы для воздушных судов семейств A320, A330 и A350. Уточняется, что нормы составили 40, 2 и 6 в месяц соответственно.

Согласно размещенному документу, в первом квартале Airbus получила заказ на 290 коммерческих самолетов и поставила 122 из них. Еще 60 были произведены в течение квартала, однако они не были доставлены.

- Влияние распространения коронавирусной инфекции в мире беспрецедентно. В Airbus защита людей и поддержка борьбы против заболевания являются самым приоритетным в это время, - заявил генеральный директор Гийом Фори.

Также сообщается, что на данный момент корпорация активно поддерживает разработку и поставки медоборудования, в частности средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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