Водолазы извлекли из воды тело правнука Кеннеди

9 Апр 2020 2020-04-09T02:30:14+03:00

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Водолазная группа обнаружила и извлекла из воды тело пропавшего правнука американского сенатора Кеннеди Гидеона.

Сообщается, что его труп был найден специалистами на дне водоема на глубине около 7,6 метров в порядка 610 метрах от места, где ранее было обнаружено тело его погибшей матери. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

До этого американские полицейские совестно с водолазами извлекли Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучку Роберта Кеннеди.

ИСТОЧНИК KP.RU