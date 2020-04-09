Водолазы извлекли из воды тело правнука Кеннеди
Труп Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина был поднят с глубины 7,6 метров
Водолазы извлекли из воды тело правнука КеннедиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Водолазная группа обнаружила и извлекла из воды тело пропавшего правнука американского сенатора Кеннеди Гидеона.
Сообщается, что его труп был найден специалистами на дне водоема на глубине около 7,6 метров в порядка 610 метрах от места, где ранее было обнаружено тело его погибшей матери. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
До этого американские полицейские совестно с водолазами извлекли Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучку Роберта Кеннеди.
ИСТОЧНИК KP.RU