Южная Корея приостановит безвизовый режим для 90 стран, включая Россию

9 Апр 2020 2020-04-09T10:45:22+03:00

Безвизовый режим будет отменен для стран, который запретили въезд на свою территорию жителям Южной Кореи. Фото: Иван ВИСЛОВ

Страна временно прекратит пускать на свою территорию иностранцев без виз

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Власти Южной Кореи приняли решение приостановить безвизовый режим для жителей 90 стран мира, включая Российскую Федерацию. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

Безвизовый режим будет отменен для стран, который запретили въезд на свою территорию жителям Южной Кореи. Республика также остановит действие краткосрочных виз для всех государств мира.

Основной причиной данного решения властей стало стремительно распространение коронавирусной инфекции из-за приезжих в Республику иностранцев. В МИД уточнили, что все прибывшие должны были пройти двухнедельный карантин, а это влекло за собой дополнительные расходы и проблемы для государства, в случае отказа людей подчиниться требованиям властей.

-Планируется, таким образом, уменьшить число приезжих иностранных граждан и уменьшить беспокойство южнокорейских жителей, а также направить карантинные ресурсы страны в более эффективное русло, - отметили представители южнокорейского ведомства.

Власти приостановили действие одноразовых и многоразовых краткосрочных виз, которые были выданы до 5 апреля текущего года. Владельцам таких виз должны будут еще раз запросить документ в офисе посольства или консульства, при этом их освободят от повторной уплаты консульского сбора.

Для тех, кто уже въехал на территорию Республики, визы продолжат действовать: этим иностранцам разрешат пребывать в государства столько, сколько позволяет их виза.

Власти Южной Кореи также приостановили безвизовый режим для 90 государств и регионов, включая Россию, которые ввели запрет на въезд в отношении граждан Республики. Ограничения будут действовать до 13 апреля текущего года. Исключение в режиме приостановки виз получат держатели рабочей визы C-4, которые были приглашены республиканскими организациями, а также владельцы долгосрочных виз. Прекращение безвизового режима также не коснется владельцев дипломатических паспортов, экипажей воздушных судов и предпринимателей с картой АТЭС.

По данным МИД на 8 апреля из всех зараженных коронавирусом на территории Южной Кореи, 66 человек являются иностранцами. На самоизоляции в Республике находятся 880 жителей других государств.

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ИСТОЧНИК KP.RU