2020-04-09T13:05:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав назвал главные симптомы коронавируса

Среди клинических особенностей инфекции также названы инкубационный период и развитие признаков болезни
Ася КУЗНЕЦОВА
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Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней, но в среднем - 5-7 днейИнкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней, но в среднем - 5-7 днейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство здравоохранения России назвало главные симптомы коронавируса.

Среди них, помимо ранее известных сухого кашля, одышки и повышения температуры тела, также значатся потеря обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

- Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции:

повышение температуры тела (>90%);

кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;

одышка (55%);

утомляемость (44%);

ощущение заложенности в грудной клетке (>20%).

Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, - сказано в сообщении ведомства.

В документе также указано, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней, но в среднем - 5-7 дней, а наиболее тяжёлой стадии одышка достигает на 6-8 день заражения.

Первыми симптомами в 11% случаев становится миалгия (мышечная боль), в 9% случаев - спутанность сознания, в 8% случаев - головные боли, в 5% - кровохаркание, а в 3% случаев - диарея, тошнота и рвота. Они могут начаться без повышения температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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