Минздрав назвал главные симптомы коронавируса
Министерство здравоохранения России назвало главные симптомы коронавируса.
Среди них, помимо ранее известных сухого кашля, одышки и повышения температуры тела, также значатся потеря обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.
- Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции:
повышение температуры тела (>90%);
кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;
одышка (55%);
утомляемость (44%);
ощущение заложенности в грудной клетке (>20%).
Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита, - сказано в сообщении ведомства.
В документе также указано, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 дней, но в среднем - 5-7 дней, а наиболее тяжёлой стадии одышка достигает на 6-8 день заражения.
Первыми симптомами в 11% случаев становится миалгия (мышечная боль), в 9% случаев - спутанность сознания, в 8% случаев - головные боли, в 5% - кровохаркание, а в 3% случаев - диарея, тошнота и рвота. Они могут начаться без повышения температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU