Названы отрасли, больше всего пострадавшие от коронавируса
За последний месяц число вакансий во многих сферах значительно снизилось. Особенно сильно пандемия коронавируса сказалась на туристическом бизнесе. Здесь количество вакансий уменьшилось вдвое. Также пострадали ресторанный и гостиничный бизнес, здесь число объявлений о работе сократилось на 36%.
Также снизилось число вакансий в финансовой сфере (минус 23,5%), в сфере информационных технологий (минус 20,5%). Меньше стали искать сотрудников в инженерно-техническом направлении (минус 21,4%) и производственном (минус 15,6%), передает «Российская газета».
А вот популярность подработок и работы с частичной занятостью наоборот возраста. Вакансий такого типа стало примерно на 22,1% больше. Также в России наблюдается резкий рост вакансий в сфере социального обслуживания. Такие данные предоставила компания Adzuna, которая агрегирует более 12 миллионов вакансий из тысяч уникальных источников в 16 странах мира.
Эксперты отметили, что самый резкий спад активности на рынке труда наблюдается в Италии. За последний месяц общее число вакансий здесь сократилось на 40%. На втором месте расположилась Великобритания с показателем 35%. Также тяжелые времена переживают Новая Зеландия и США, отмечают аналитики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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