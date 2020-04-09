2020-04-09T13:16:25+03:00
Экономика

Названы отрасли, больше всего пострадавшие от коронавируса

Популярность набирают подработки и работа с частичной занятостью
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Больше всего от пандемии пострадали туристический и ресторанно-гостиничный бизнесБольше всего от пандемии пострадали туристический и ресторанно-гостиничный бизнесФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последний месяц число вакансий во многих сферах значительно снизилось. Особенно сильно пандемия коронавируса сказалась на туристическом бизнесе. Здесь количество вакансий уменьшилось вдвое. Также пострадали ресторанный и гостиничный бизнес, здесь число объявлений о работе сократилось на 36%.

Также снизилось число вакансий в финансовой сфере (минус 23,5%), в сфере информационных технологий (минус 20,5%). Меньше стали искать сотрудников в инженерно-техническом направлении (минус 21,4%) и производственном (минус 15,6%), передает «Российская газета».

А вот популярность подработок и работы с частичной занятостью наоборот возраста. Вакансий такого типа стало примерно на 22,1% больше. Также в России наблюдается резкий рост вакансий в сфере социального обслуживания. Такие данные предоставила компания Adzuna, которая агрегирует более 12 миллионов вакансий из тысяч уникальных источников в 16 странах мира.

Эксперты отметили, что самый резкий спад активности на рынке труда наблюдается в Италии. За последний месяц общее число вакансий здесь сократилось на 40%. На втором месте расположилась Великобритания с показателем 35%. Также тяжелые времена переживают Новая Зеландия и США, отмечают аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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