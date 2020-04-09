2020-04-09T15:43:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин: нужно обеспечить устойчивую и ритмичную работу системообразующих предприятий

В том числе необходимо обеспечить эффективную работу оборонно-промышленного комплекса
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава государства отметил, что все действия властей направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан.Глава государства отметил, что все действия властей направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Необходимо обеспечить устойчивую и ритмичную работу системообразующих предприятий, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами 9 апреля.

Заседание прошло в режиме видеоконференции с участием руководителей ряда военных российских предприятий.

- Нам нужно понять, как выстроено в настоящее время взаимодействие между предприятиями промышленности, региональными властями и центральными офисами, кабинетом министров. Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране должны быть сбалансированными и адекватными реальной ситуации в каждом регионе, - заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что все действия властей направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Он предоставил слово участникам заседания и сообщил, что после выступлений конференция продолжится в закрытом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Оперштаб опубликовал ролик про коронавирус с музыкой из фильма "Заражение"
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко: Только 15% образовательных учреждений достаточно оснащены для дистанционного обучения
ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле
Распространение коронавируса в мире: число погибших превысило 90 тысяч человек
Перенос ЕГЭ для школьников и учителей: Экзамены могут вновь отложить, если будет угроза здоровью
Названы последствия бессимптомного инфицирования коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом
На ОГЭ в этом году не будут сдавать предметы по выбору
В ООН считают, что в некоторых странах пандемию коронавируса используют для ограничения прав человека
Путин: нужно обеспечить устойчивую и ритмичную работу системообразующих предприятий
HR-специалист рассказала, как найти подработку во время карантина
В МЧС назвали четыре психологические проблеммы россиян в связи с пандемией коронавируса
В Москве оштрафовали уже 9 человек за нарушение режима самоизоляции
Вывозные рейсы в регионы России приостанавливать не будут
Владелец поврежденного авто рассказал о взрыве в бизнес-центре в Москве
Песков рассказал о позиции России на заседании ОПЕК+
Названы самые прибыльные профессии на удалёнке
СК: 2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве
Причиной пожара в доме престарелых в Москве стала авария в котельной
В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом через неделю после выписки из больницы
Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду
Песков: Путин пользовался прогнозами экспертов, говоря об определяющих сроках пандемии коронавируса
Курс доллара на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Вывозные рейсы из-за границы в регионы России временно приостановлены