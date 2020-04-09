Путин: нужно обеспечить устойчивую и ритмичную работу системообразующих предприятий

9 Апр 2020 2020-04-09T15:43:38+03:00

Глава государства отметил, что все действия властей направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Фото: REUTERS

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Необходимо обеспечить устойчивую и ритмичную работу системообразующих предприятий, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом российский президент Владимир Путин сообщил на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами 9 апреля.

Заседание прошло в режиме видеоконференции с участием руководителей ряда военных российских предприятий.

- Нам нужно понять, как выстроено в настоящее время взаимодействие между предприятиями промышленности, региональными властями и центральными офисами, кабинетом министров. Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране должны быть сбалансированными и адекватными реальной ситуации в каждом регионе, - заявил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что все действия властей направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Он предоставил слово участникам заседания и сообщил, что после выступлений конференция продолжится в закрытом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU