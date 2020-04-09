Доктор Комаровский сообщил, что делать при первых симптомах коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T17:20:17+03:00

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать при первых признаках заражения коронавирусной инфекцией. Полезными советами доктор поделился на своей странице в Instagram.

По словам врача при первых признаках заболевания, при условии что заболевший является молодым человеком и не находится в группе риска, идти никуда не нужно. Госпитализация и немедленная помощь медиков необходима только людям, страдающим от дыхательной недостаточности, сильной одышке, сопутствующих серьезных и хронических заболеваний, а также пациентам с иммунодефицитным состоянием.

- Все остальные должны сидеть по домам. Не имеет никакого значения, положительный ли у вас результат на коронавирус или нет, как странно бы это ни звучало, - указал специалист.

Комаровский отметил, что при признаках ОРВИ, каше, боли в горле и повышенной температуре самое главное – выбрать правильное лечение.

-Лучше всего не выходить на улицу, сидеть дома, постоянно проветривая помещение, в котором находитесь. Необходимо много пить, не заставлять себя есть, чаще промывать слизистую оболочку носа, - пояснил доктор.

Он добавил, что при сильной температуре и плохом самочувствии из-за нее можно выпить какое-либо жаропонижающее средство, например, парацетамол или ибупрофен. Также важно позаботиться о своих близких, живущих в этом же доме, особенно тех, которые входят в группу риска по коронавирусу.

Напомним, что врачи и специалисты Минздрав рекомендуют при появлении первых симптомов COVID-19 не покидая дома звонить в «скорую» и вызывать медиков на дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771257" frameborder="0"></iframe> Не нарушая правил карантина.Любовь, привязанность и забота о ближнем остаются с нами даже в самоизоляции. Главное – не нарушать дистанцию!

ИСТОЧНИК KP.RU