Тульские больницы подготовились к приему пациентов с коронавирусом

9 Апр 2020 2020-04-10T17:16:06+03:00

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Тульская область задействует для борьбы с коронавирусом все имеющиеся медицинские ресурсы. На оснащение и перепрофилирование больниц региона из областного и федерального бюджетов было выделено почти 360 млн рублей. На них регион закупил около 200 единиц медицинского оборудования. Сейчас пациентов с COVID-19 принимают четыре медучреждения, на днях откроется пятое: под инфекционный госпиталь переоборудовали один из корпусов Тульской детской областной клинической больницы. В новом госпитале разместились 204 койки, каждая из них оснащена аппаратами для подачи кислорода. Еще 61 место оборудовано в отделении реанимации, где будут спасать больных в тяжелом состоянии.

Кроме имеющихся в распоряжении медиков стационарных аппаратов искусственной вентиляции легких по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина были закуплены еще 20 мобильных аппаратов ИВЛ. Средства для их приобретения привлекли из внебюджетных источников. По словам главного реаниматолога Тульской области Ивана Гусева, аппараты обеспечивают искусственную вентиляцию легких, адаптированную для пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Современная аппаратура позволяет проводить круглосуточный мониторинг состояния пациента и отслеживает динамику изменений показателей организма, - рассказал главный реаниматолог региона.

Корпус детской больницы, перепрофилированный под госпиталь, - это новое, отдельно стоящее здание, отвечающее всем современным требованиям. Его оснастили всем необходимым оборудованием, сотрудники - около 250 врачей и медсестер - уже готовы приступить к работе. Медицинский персонал полностью обеспечен средствами медицинской защиты и дезинфекции. По инициативе губернатора Алексея Дюмина для медицинских учреждений области дополнительно приобрели 300 тысяч масок и 100 тысяч респираторов.