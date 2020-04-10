2020-04-10T12:46:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Нарколог сообщил, что употребление алкоголя повышает вероятность заражения коронавирусом

Алкоголь не является средством для лечения инфекции, и даже может повлечь негативные последствия
Ксения АНУФРИЕВА
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Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, как алкоголь влияет на COVID-19 и стоит ли пить его для профилактики заболевания.Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, как алкоголь влияет на COVID-19 и стоит ли пить его для профилактики заболевания.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, как алкоголь влияет на COVID-19 и стоит ли пить его для профилактики заболевания. По словам специалисты, употребление спиртных напитков оказывает серьезное влияние на способность человеческого организма заражаться инфекцией, поскольку алкоголь вредит клеткам организма и вирусу легче проникнуть в него.

- Этанол способствует тому, что клетки, в том числе и иммунные, начинают плохо работать. Вирус на алкогольную интоксикацию садится гораздо легче, - сообщил специалист.

Нарколог отметил, что в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции алкоголь можно использовать для обработки рук и поверхностей. При этом стоит помнить, что они сильно сушит кожу, на которой после этого появляются маленькие травмы.

- Должен быть баланс, нельзя поливаться этанолом постоянно, - пояснил Евгений Брюн.

Напомним, ранее kp.ru рассказывал, как алкоголь влияет на коронавирусную инфекцию, помогает ли он от заражения и можно ли употреблять спиртные напитки в случае, если вы уже заболели COVID-19.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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