Нарколог сообщил, что употребление алкоголя повышает вероятность заражения коронавирусом
Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, как алкоголь влияет на COVID-19 и стоит ли пить его для профилактики заболевания. По словам специалисты, употребление спиртных напитков оказывает серьезное влияние на способность человеческого организма заражаться инфекцией, поскольку алкоголь вредит клеткам организма и вирусу легче проникнуть в него.
- Этанол способствует тому, что клетки, в том числе и иммунные, начинают плохо работать. Вирус на алкогольную интоксикацию садится гораздо легче, - сообщил специалист.
Нарколог отметил, что в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции алкоголь можно использовать для обработки рук и поверхностей. При этом стоит помнить, что они сильно сушит кожу, на которой после этого появляются маленькие травмы.
- Должен быть баланс, нельзя поливаться этанолом постоянно, - пояснил Евгений Брюн.
Напомним, ранее kp.ru рассказывал, как алкоголь влияет на коронавирусную инфекцию, помогает ли он от заражения и можно ли употреблять спиртные напитки в случае, если вы уже заболели COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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