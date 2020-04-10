Доктор сказал, как пересмотреть свой рацион в режиме самоизоляции, чтобы не набрать вес

10 Апр 2020 2020-04-10T12:51:53+03:00

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В период самоизоляции особое внимание следует уделить своему питанию. Директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк рассказал, каких правилам следует придерживаться на карантине, чтобы не набрать вес.

В первую очередь профессор напоминает, что количество энергии, которую мы тратим, должно соответствовать количеству килокалорий, которые мы получаем с пищей. При этом ежедневно организм должен получать все необходимые ему микроэлементы и витамины.

«Только полноценное питание и поступление всех биологически активных субстанций могут обеспечить организму хороший адаптационный потенциал, который необходимо для противодействия инфекции», - цитирует Никитюка «Российская газета».

Чтобы справиться с соблазном перекусов и употребления большого количества нездоровой еды, специалист рекомендует заранее составлять свой рацион на день, подготовить продукты и не выходить за рамки списка.

Помимо этого профессор советует употреблять ежедневно не менее 500 граммов фруктов и овощей, включать в рацион больше рыбы, морепродуктов и печени. Будет полезно обратить внимание на замороженные ягоды. А также, для поддержания веса в условиях самоизоляции будет полезно минимизировать употребление соли.

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ИСТОЧНИК KP.RU