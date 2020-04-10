ВОЗ призвала обозначить сроки для чрезвычайных мер в борьбе с коронавирусом
Специалисты Всемирной организации здравоохранения призвали правительства всех государств обозначить четкие сроки для чрезвычайных мер в борьбе с пандемией. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на Петербургском международном юридическом форуме, которые прошел в режиме онлайн-конференции.
- Власти должны быть прозрачными для своего населения, постоянно информировать людей о мерах, которые предпринимают для недопущения распространения инфекции, и о продолжительности этих мер. Жизненно важно, чтобы правительства стран заверили населения, что как только этот кризис закончится, чрезвычайные меры будут отменены, и жизнь сможет вернуться в нормальное привычное русло, - заявил генеральный директор ВОЗ.
Тедрос Гебрейесус указал на то, что во многих государствах введены строгие ограничения из-за пандемии по социальному дистанцированию жителей, перекрыты границы, блокированы города, закрыты учебные заведения и предприятия, и даже введены режимы ЧП. Все это делается для того, чтобы обезопасить населения за счет сокращения масштабов распространения коронавируса. Однако следует не забывать и про права своих граждан даже в столь тяжелых условиях.
- При осуществлении строгих мер не следует забывать, что нужно уважать права и достоинство людей, - подчеркнул специалист.
В настоящее время Всемирная организация здравоохранения готовит обзор на законодательные меры, которые применяют правительства разных стран для борьбы с инфекцией.
- Мы работаем с ведущими экспертами мира, чтобы сделать обзор на законы в данной области. COVID-19 разрушает наше общество, но эта пандемия не может и не должна поколебать наши основы, - заявил генеральный директор.
В своем выступлении Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил Россию за организацию важного форума и выразил свои соболезнования жителям страны, которые потеряли близких из-за смертельного вируса.
- Я также хочу высказать свои наилучшие пожелания тем, кто борется за свою жизнь, - заключил специалист.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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