Медведев оценил «сверхоптимистические» прогнозы по пандемии коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T14:51:51+03:00

Медведев подчеркнул, что специалисты в своих рассуждениях и прогнозах не должны использовать «сверхоптимистические» оценки Фото: REUTERS

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Заместитель главы российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал не использовать «сверхоптимистические» оценки при составлении прогнозов по срокам окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом политик заявил в своем выступлении на онлайн-форуме 10 апреля в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Медведев отметил, что многие эксперты в настоящее время приводят свои прогнозы по пику заболеваемости, распространению инфекции и оценивают сложившуюся ситуацию. Зампредседателя Совбеза России привел в пример прогнозы известного американского предпринимателя Билла Гейтса о том, когда снова начнут работать учебные заведения в Штатаз.

- Всем нам необходимо запастись терпением и предпринять все меры для преодоления страшного вызова, с которым столкнулось все человечество. Мы должны справиться с ситуацией в максимально быстром режиме, - отметил Медведев.

Российский государственный деятель подчеркнул, что специалисты в своих рассуждениях и прогнозах не должны использовать «сверхоптимистические» оценки, поскольку населению и правительствам стран необходимо «реально понимать объемы и масштабы той угрозы, с которой мы все столкнулись».

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ИСТОЧНИК KP.RU