Медведев оценил «сверхоптимистические» прогнозы по пандемии коронавируса
Заместитель главы российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев призвал не использовать «сверхоптимистические» оценки при составлении прогнозов по срокам окончания пандемии коронавирусной инфекции. Об этом политик заявил в своем выступлении на онлайн-форуме 10 апреля в Санкт-Петербурге.
Дмитрий Медведев отметил, что многие эксперты в настоящее время приводят свои прогнозы по пику заболеваемости, распространению инфекции и оценивают сложившуюся ситуацию. Зампредседателя Совбеза России привел в пример прогнозы известного американского предпринимателя Билла Гейтса о том, когда снова начнут работать учебные заведения в Штатаз.
- Всем нам необходимо запастись терпением и предпринять все меры для преодоления страшного вызова, с которым столкнулось все человечество. Мы должны справиться с ситуацией в максимально быстром режиме, - отметил Медведев.
Российский государственный деятель подчеркнул, что специалисты в своих рассуждениях и прогнозах не должны использовать «сверхоптимистические» оценки, поскольку населению и правительствам стран необходимо «реально понимать объемы и масштабы той угрозы, с которой мы все столкнулись».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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