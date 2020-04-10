Врач объяснила связь коронавируса и лишнего веса

10 Апр 2020 2020-04-10T16:25:06+03:00

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Люди с лишним весом оказались в зоне особого риска из-за распространения коронавируса. Врачи резюмируют: повышенный индекс массы тела затруднит процесс лечения и может способствовать появлению осложнений.

- Пациенты с установленными ранее хроническими заболеваниями и лишним весом более уязвимы перед инфекциями, в том числе, и перед новым коронавирусом, - говорит директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Врачи предупреждают, что людям с ожирением нужно быть особенно осторожными. Часто из-за ослабленного иммунитета тучные люди легче заражаются и тяжелее болеют. К тому же, врачам гораздо сложнее организовать их транспортировку и лечение.

- Ожирение нарушает функцию органов дыхания, и при поражении COVID-19 это может оказаться критичным для больного. Такие пациенты нуждаются в реанимации в два раза чаще и риск летального исхода выше, - цитирует «Российская газета» слова Натальи Мокрышевой

Эндокринологи советуют людям с лишним весом быть особенно осторожными в условиях пандемии. Но не стоит просто так сидеть дома. Необходимо организовать двигательную активность, делать гимнастику и дыхательные упражнения. А еще пристально следить за питанием, ограничить прием сладкого и полностью отказаться от сладких напитков, которые сильно повышают уровень сахара в крови и провоцируют набор лишнего веса.

Ранее врач, фитнес-тренер и ЗОЖ-блогер рассказали, как не набрать лишний вес, сидя дома на карантине по коронавирусу. И дали советы как не приближаться к холодильнику и что поможет контролировать себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771267" frameborder="0"></iframe> Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

ИСТОЧНИК KP.RU