2020-04-10T16:25:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач объяснила связь коронавируса и лишнего веса

Люди с ожирением оказались в зоне особого риска
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Врачи предупредили людей с лишним весом, что коронавирус им грозит осложнениямиВрачи предупредили людей с лишним весом, что коронавирус им грозит осложнениямиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Люди с лишним весом оказались в зоне особого риска из-за распространения коронавируса. Врачи резюмируют: повышенный индекс массы тела затруднит процесс лечения и может способствовать появлению осложнений.

- Пациенты с установленными ранее хроническими заболеваниями и лишним весом более уязвимы перед инфекциями, в том числе, и перед новым коронавирусом, - говорит директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

Врачи предупреждают, что людям с ожирением нужно быть особенно осторожными. Часто из-за ослабленного иммунитета тучные люди легче заражаются и тяжелее болеют. К тому же, врачам гораздо сложнее организовать их транспортировку и лечение.

- Ожирение нарушает функцию органов дыхания, и при поражении COVID-19 это может оказаться критичным для больного. Такие пациенты нуждаются в реанимации в два раза чаще и риск летального исхода выше, - цитирует «Российская газета» слова Натальи Мокрышевой

Эндокринологи советуют людям с лишним весом быть особенно осторожными в условиях пандемии. Но не стоит просто так сидеть дома. Необходимо организовать двигательную активность, делать гимнастику и дыхательные упражнения. А еще пристально следить за питанием, ограничить прием сладкого и полностью отказаться от сладких напитков, которые сильно повышают уровень сахара в крови и провоцируют набор лишнего веса.

Ранее врач, фитнес-тренер и ЗОЖ-блогер рассказали, как не набрать лишний вес, сидя дома на карантине по коронавирусу. И дали советы как не приближаться к холодильнику и что поможет контролировать себя.

Как правильно ходить в магазин.Коронавирус изменил всю нашу жизнь. Теперь даже в магазин спокойно не сходишь! Ведь и там нужно соблюдать правила, чтобы не заразиться и не заразить других

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Друзь возвращается в игру "Что? Где? Когда?" после скандального отстранения
"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции
Глава Центробанка сообщила об улучшении ситуации на российском финансовом рынке
Роспостребнадзор: около 25% инфицированных коронавирусом не имеют симптомов
Состояние здоровья Бориса Джосона: зараженный коронавирусом премьер "только начал поправляться"
Минздрав: здравоохранение испытывает стресс по средствам защиты и ИВЛ
Путин призвал сохранить лидерство России в космосе
Кремль: в сделке ОПЕК+ нет проигравших, все выиграли
Путин поручил усилить контролю за соблюдением самоизоляции
Королева Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса
Застрявшие в Сеуле россияне рассказали, как живут в аэропорту
В России представили чипы для выявления коронавируса за 15 минут
Мексика согласилась на сокращение добычи нефти после переговоров с США
Правительство готовит второй пакет поддержки малого бизнеса
Врач объяснила связь коронавируса и лишнего веса
Кабмин усиливает поддержку россиян с ипотекой
Олимпиада в Токио может не состояться в 2021 году, если не обуздать пандемию коронавируса
Медведев оценил «сверхоптимистические» прогнозы по пандемии коронавируса
Путин анонсировал новые переговоры по нефти после отказала Мексики от сделки
Цена российской нефти Urals превысила 20 долларов за баррель
В Минздраве разработали "антикоронавирусный" рацион
Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС и рассказал о совместных космических проектах с США