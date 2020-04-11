2020-04-11T04:13:56+03:00
В мире

США развернули в Ираке новые системы ПВО

Американские военные утверждают, что это вооружение необходимо им для защиты от нападения со стороны союзников Ирана
Антон ФОКИН
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Пентагон развернул в Ираке новые системы противовоздушной обороны, которые обеспечивают прикрытие американских сил. Об этом сообщает "Ассошиэтид Пресс".

По информации агентства, речь идет о системах "Пэтриот", а также о двух других комплексах ПВО малой дальности, которые расположены на авиабазе Айн-аль-Асад. Именно по этому военному объекту в январе этого года иранский Корпус Стражей исламской революции нанес ракетный удар в ответ на уничтожение США в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Кроме того, часть средств ПВО размещена на базах в Эрбиле и рядом с Таджи.

На текущий момент все системы несут боевое дежурство. Прежде всего они направлены на противодействие возможным обстрелам со стороны групп, поддерживаемых Ираном.

Ранее в апреле представители США заявили об уходе из базы эль-Хаббания и передачи ее инфраструктуры иракскому минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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