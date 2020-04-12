В КНР зафиксировали скачок заражений коронавирусом: 99 новых случаев
В субботу в Китае было зафиксировано 99 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Субботняя статистика ознаменовала увеличение более чем в два раза числа новых случаев, ведь днем ранее их было только 46. При этом в подавляющем большинстве (97 эпизодов) новыми носителями COVID-19 были лица, прибывшие из-за границы.
На текущий момент общее число пациентов с выявленным коронавирусом в КНР составляет 82 052 человека, умерло от болезни 3 339 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU