В КНР зафиксировали скачок заражений коронавирусом: 99 новых случаев

12 Апр 2020 2020-04-12T04:52:49+03:00

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В субботу в Китае было зафиксировано 99 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Субботняя статистика ознаменовала увеличение более чем в два раза числа новых случаев, ведь днем ранее их было только 46. При этом в подавляющем большинстве (97 эпизодов) новыми носителями COVID-19 были лица, прибывшие из-за границы.

На текущий момент общее число пациентов с выявленным коронавирусом в КНР составляет 82 052 человека, умерло от болезни 3 339 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU