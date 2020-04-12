2020-04-12T05:10:27+03:00
В мире

Венесуэла продлевает режим ЧС из-за коронавируса еще на 30 дней

Всего в стране зафиксировано 175 случаев COVID-19
Антон ФОКИН
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Власти Венесуэлы продлевают чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса, еще на 30 дней. Об этом заявила в субботу исполнительный вице-президент страны Делси Родригес.

- Мы хотим сообщить, что президент Николас Мадуро принял решение продлить еще на 30 дней чрезвычайное положение в рамках прав, обозначенных в конституции, - заявила Родригес. - Мы ведем важную битву, сегодня можно сказать, что Венесуэла начинает сглаживать кривую числа заболевших, и нам следует продолжать карантин.

На текущий момент, по данным властей, в Боливарианской Республике зафиксировано 175 случаев COVID-19 и 9 смертей от болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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