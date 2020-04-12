2020-04-12T16:10:59+03:00
Общество

Академик РАМН: Коронавирусом могут переболеть 70 процентов населения земли

У большинства из них болезнь пройдет в легкой форме
Юлия САЛЬНИКОВАИгорь ИЗМАЙЛОВ
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Коронавирус не исчезнет после окончания пандемии, считают ученыеКоронавирус не исчезнет после окончания пандемии, считают ученыеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Коронавирусом за все время пандемии могут переболеть до 70 процентов населения земли - об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" сказал Виктор Зуев, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи.

Большинство инфицированных перенесут коронавирус в легкой форме, а кто-то и вовсе не заметит, что был заражен.

- Слава богу, вот этот вирус – это не вирус натуральной оспы. Даже не грипп по своей тяжести. Ничего такого не произойдет. Популяция не вымрет. Популяция приобретет к этому вирусу иммунитет. В результате переболеет процентов семьдесят населения.

Высокий показатель заражения у коронавиурса за счет того, что у человечества нет коллективного иммунитета, как, например, от гриппа, от которого есть вакцина. Благодаря тому, что большая часть населения делает прививку, удается избежать массового распространения болезни. От коронавиурса пока вакцины нет. Ее разработкой занимаются в разных странах, в России, например, в июне 2020 года ученые "Вектора" приступят к тестированию препарата на 60 добровольцах.

- Одно дело – победить вирус. Другое дело, что вирус останется в человеческой популяции. Дело в том, что никаких оснований нет считать, что он каким-то образом нашу человеческую популяцию покинет. За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью уничтожить только одно вирусное заболевание – это натуральную оспу. Для этого понадобились усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина,- сказал эксперт.

При этом в дальнейшем коронавирус попадет в разряд других вирусных заболеваний. Главное, по мнению ученых, побороть эту первую вспышку, пока нет вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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