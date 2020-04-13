В США в качестве защитных масок стали использовать крышки от кастрюль
Американские блоггеры предложили восполнить дефицит защитных масок… крышками от кастрюль.
Для такой вот маски необходимы: достаточного размера, прозрачная крышка от кастрюли и кофта или куртка с капюшоном.
Специалисты скептически отнеслись к такому ноу-хауФото: Алексей ОСИПОВ
Надетый на голову и плотно завязанный капюшон служит креплением крышки.
Специалисты критически отнеслись к такому ноу-хау, перечислив основные недостатки этого изобретения: стеклянная часть крышки может искажать зрение; отсутствие отверстий в крышке приведет к ее запотеванию; наличие же в ней отверстий вообще сведет всю затею на нет, поскольку не ограничит доступа вирусов и бактерий к системе дыхания человека. Таким образом, резко повышается и риск травматизма, особенно для детей.
Впрочем, «изобретение» не лишено плюсов, таковыми названы: возможность многоразового использования и простота дезинфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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