Ситимобил бесплатно отвезет доноров на сдачу крови по всей России

13 Апр 2020 2020-04-13T12:03:30+03:00

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Сервис заказа такси Ситимобил выводит программу поддержки доноров крови на федеральный уровень. Вместе с сервисом добровольцы, желающие сдать кровь и ее компоненты, смогут бесплатно добраться до 15 медицинских учреждений в различных регионах страны.

В марте текущего года агрегатор организовали бесплатные поездки для доноров крови имени Гаврилова и вместе с фондом «Подари жизнь» начали выдавать промокоды на поездки до донации и обратно в некоторые медицинские учреждения и центы крови. В Москве уже более полутора тысяч добровольцев воспользовались бесплатными поездками и сдали кровь. С сегодняшнего дня, 13 апреля, к акции присоединились еще несколько больницы и центров переливания крови.

- Когда мы решили поддержать первый центр крови мы не предполагали, что поездки будут так востребованы среди доноров, и что центры испытывают такую острую нехватку добровольцев. Через две недели мы начали помогать донорам по всей России. Мы решили стать частью акции #ямыдоноры, которую организовало донорское движение РНИМУ им. Н.И. Пирогова совместно с Российской детской клинической больницей, Центром крови им. О.К. Гаврилова и отделением переливания крови Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева. Мы также призываем другие российские медучреждения обращаться к нам, если вам нужна помощь в транспортировке доноров или медицинского персонала, - рассказал исполнительный директор Ситимобил Виталий Бедарев.

Из-за ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса, донорам стало значительно сложнее добираться до места донации. Сообщество доноров DonorSearch.org с середины марта обеспокоено возможным дефицитом донорской крови и начало привлекать к решению этой проблемы частные компании. Вместе с Ситимобил DonorSearch.org помогли оперативно организовать передачу промокодов на бесплатные поездки в нескольких городах.

- В период самоизоляции и распространения коронавируса доноры с особой ответственностью относятся к своему здоровью и окружающих, поэтому многие решили отложить донации. Так поступили многие добровольцы, и дефицит доноров уже начался в центрах крови по всей стране, а значит вскоре запасы крови и ее компонентов могут исчерпать себя. Именно поэтому мы еще до начала распространения вируса в России сфокусировались на привлечении компаний в поддержку донорства в этот сложный период, - рассказал , основатель и руководитель DonorSearch.org Шекуров Руслан.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что из-за того, что жители Москвы массово перешли на режим домашней самоизоляции, в центрах переливания крови начал ощущаться дефицит доноров. Все боятся COVID - 19 и лишний раз предпочитают остаться дома.

Полный список медицинских учреждений, поездки в которые организовывает Ситимобил:

Москва

ГБУЗ «Центр крови имени О.К. Гаврилова ДЗМ»

ФГБУЗ «Центр крови ФМБА России»

ГБУЗ МО «Московская областная станция переливания крови»

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева», отделение переливания крови

Российская детская клиническая больница ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, отделение переливания крови

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, отделение переливания крови

Городской клинической больницы 52 ДЗМ, отделение переливания крови

ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева», отделение переливания крови

ГБУЗ «ГКБ № 67 им. Л.А.Ворохобова ДЗМ», отделение переливания крови

Санкт-Петербург

ГКУЗ «Городская станция переливания крови»

Казань

ГAУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ»

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, отделение переливания крови

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», отделение переливания крови

Ростов-на-Дону

ГБУ РО «Станция переливания крови»

Красноярск

КГКУЗ «Красноярский краевой центр крови №1»

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ИСТОЧНИК KP.RU