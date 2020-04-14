Из-за коронавируса в США закрылся один из крупнейших мясокомбинатов

14 Апр 2020 2020-04-14T01:57:25+03:00

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В США до особого уведомления закрылся один из самых больших в Северной Америке мясокомбинатов. Предприятие принадлежит крупнейшему производителю мясных продуктов в Америке, компании Smithfield.

Более 250-и работников мясокомбината заболели коронавирусом. Это половина всех случаев инфицирования COVID-10, зарегистрированных в штате Южная Дакота, в котором он расположен.

До закрытия мясокомбинат производил порядка 5% всех мясопродуктов в Соединенных Штатах. Его остановка гарантированно нарушит цепочки поставок мяса и спровоцирует дефицит огромного ассортимента мясопродуктов по всей стране.

Управляющий предприятия Кеннет Салливан занял более категоричную позицию. Он заявил, что остановка мясокомбината повлечет за собой катастрофические последствия для многих секторов американской экономики, включая розничные продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU