2020-04-14T08:22:53+03:00
Спорт

Реже всего спортом на самоизоляции занимаются подростки и молодежь

А вот среднее население регулярно посещает онлайн тренировками
Елена АКИМОВА
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Чаще всего на самоизоляции тренируются люди в возрасте от 25 до 45 летЧаще всего на самоизоляции тренируются люди в возрасте от 25 до 45 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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Активнее всего спортом на самоизоляции занимаются люди в возрасте от 35 до 45 лет. Именно эта категория оказалась самой активной в бесплатном марафоне, организованном Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» в рамках акции Минспорта «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни». А вот подростков до 18 лет «зарядка по Сети» почти не интересует.

Кто тренируется онлайн:

Группы от 35 до 45 лет – 4818 человек (40%),

Группы от 25 до 35 лет – 3769 человек (32%),

Группы старше 45 лет -2140 человек (18%).

Группы от 18 до 25 лет — 738 человек (7%).

Подростки – 335 человек (3%).

- Даже легкая нагрузка может помочь держать себя в форме и укрепить иммунитет. При занятиях спортом очень важна система и поддержка. Домашнюю изоляцию можно провести с пользой, - сказал «Известиям» президент общества «Трудовые резервы» Илья Галаев.

Всего к проекту по всему миру присоединились уже 11,8 тыс. участников по всему миру. В онлайн-режиме с «Трудовыми резервами» тренируются жители России, Украины, Финляндии, Белоруссии, Германии, Испании, Черногории, Латвии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Не стоит забывать о правилах питания. Ученые советуют ограничить употребление сахара и мучных изделий, газированных и сокосодержащих напитков, колбас и продукции из переработанного мяса — варено-копченые, копченые, сырокопченые и сыровяленые изделия, жирные сорта мяса и сыра, фаст-фуд, чипсы, майонез, пишет Пятый канал.

Тем временем известные спортсмены пытаются призвать людей не переходить на диванный образ жизни и предлагают тренироваться вместе с ними. Многие проводят онлайн-тренировки, а кто-то с удовольствием принимает участие в различных челленджах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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