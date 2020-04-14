2020-04-14T14:55:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Со среды автомобилистов в Подмосковье начнут проверять на наличие спецпропусков

Проверки будут осуществлять на въездах и выездах из муниципальных образований
Ксения АНУФРИЕВА
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Инспекторы со среды будут проверять наличие цифровых пропусков как у водителей транспортных средств, так и у их пассажиров.Инспекторы со среды будут проверять наличие цифровых пропусков как у водителей транспортных средств, так и у их пассажиров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Все автомобили в Подмосковье со среды, 15 апреля, будут проверять на наличие цифровых пропусков, позволяющих передвигаться по области. Проверки проведут на въездах и выездах из муниципальных образований Московской области, сообщается на официальном портале регионального ГУМВД.

Инспекторы со среды будут проверять наличие цифровых пропусков как у водителей транспортных средств, так и у их пассажиров.

Специалисты предупредили, что из-за проведения проверочных мероприятий возможны затруднения в движении транспорта. Автолюбителям лучше заранее планировать время своих поездок, ведь шанс возникновения пробок на местах проверок очень большой.

Правоохранители напомнили жителям региона и столицы о том, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией крайне важно соблюдать режим самоизоляции, ограничить свои поездки в город без уважительных причин и полностью исключить пребывание в местах массового скопления людей, где легче всего заразиться коронавирусом.

Как сообщал сайт kp.ru спецпропуска в Москве и области обязательны для передвижения на любом виде транспорта: от велосипедов, самокатов, мотоциклов и автомобилей, до общественного транспорта: трамваев, автобусов, такси и метро. Проезд с 15 апреля будет разрешен только при предъявлении электронного пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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