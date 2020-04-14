2020-04-14T16:33:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания

Представители потребрынка предложили помочь жителям страны, потерявшим доходы из-за карантина по коронавирусу
Ксения АНУФРИЕВА
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По мнению специалистов, это поддержит жителей страны, доходы которых оказались недостаточными для обеспечения неотложных нуждПо мнению специалистов, это поддержит жителей страны, доходы которых оказались недостаточными для обеспечения неотложных нуждФото: Артем КИЛЬКИН
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Главы российский объединений потребителей и продавцов призвали властей разморозить и ввести в действие проект Минпромторга по продовольственной помощи малобеспеченным гражданам. Они предложили выдавать карточки на продукты питания и товары первой необходимости россиянам, которые лишились дохода из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

Проект смог бы сохранить доступность для населения государства значимых продовольственных товаров в экстремальных условиях во время пандемии, сообщает Интерфакс.

- Если к нуждающимся отнести 10 миллионов граждан России, предоставить им поддержку в среднем по 10 тысяч рублей в месяц, то с мая текущего года до его конца на это потребуется выделить 800 миллиардов рублей, - посчитали представители потребрынка. По их мнению, это поддержит жителей страны, доходы которых оказались недостаточными для обеспечения неотложных нужд, а также увеличит платежеспособный спрос на отечественную продукцию и сохранит рабочие места.

Представители объединений призвали правительство обеспечить столовые и рестораны государственными заказами, по которым каждый нуждающийся сможет получить дотируемое и бесплатное горячее питания.

При этом специалисты отметили, что предложенное ранее государственное регулирование стоимости товаров первой необходимости никак не поможет поддержать бедных или сохранить бизнес. После таких ограничений, по их мнению, вырастет дефицит и появится теневой рынок.

Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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