14 Апр 2020 2020-04-14T19:52:11+03:00

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека к живому Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медицинские организации призывают людей, работающих с телами людей, погибших от коронавируса, быть осторожными

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Судмедэксперт в Таиланде скончался в Бангкоке после заражения коронавирусом от мертвого пациента, что считается первым подобным случаем в мире. Такое предположение сделали ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале судебной и юридической медицины.

В исследовании отмечается, то умершая судмедэксперт заразилась коронавирусом в то время, когда инфекция только появилась в Таиланде, поэтому ученые заявили, что существует «низкая вероятность» того, что она была в контакте с живым больным.

По последним данным, в Таиланде выявлено 2613 случаев заболевания коронавирусом и 34 летальных исхода.

Медицинские организации, в том числе ВОЗ, призывают людей, работающих с телами людей, погибших от коронавируса, быть осторожными, поскольку до сих пор до конца не понятно, как распространяется вирус

ИСТОЧНИК KP.RU