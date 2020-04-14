Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека к живому
Судмедэксперт в Таиланде скончался в Бангкоке после заражения коронавирусом от мертвого пациента, что считается первым подобным случаем в мире. Такое предположение сделали ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале судебной и юридической медицины.
В исследовании отмечается, то умершая судмедэксперт заразилась коронавирусом в то время, когда инфекция только появилась в Таиланде, поэтому ученые заявили, что существует «низкая вероятность» того, что она была в контакте с живым больным.
По последним данным, в Таиланде выявлено 2613 случаев заболевания коронавирусом и 34 летальных исхода.
Медицинские организации, в том числе ВОЗ, призывают людей, работающих с телами людей, погибших от коронавируса, быть осторожными, поскольку до сих пор до конца не понятно, как распространяется вирус
ИСТОЧНИК KP.RU
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