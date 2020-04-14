2020-04-14T19:52:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека к живому

Медицинские организации призывают людей, работающих с телами людей, погибших от коронавируса, быть осторожными
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека к живомуЗафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека к живомуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Судмедэксперт в Таиланде скончался в Бангкоке после заражения коронавирусом от мертвого пациента, что считается первым подобным случаем в мире. Такое предположение сделали ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале судебной и юридической медицины.

В исследовании отмечается, то умершая судмедэксперт заразилась коронавирусом в то время, когда инфекция только появилась в Таиланде, поэтому ученые заявили, что существует «низкая вероятность» того, что она была в контакте с живым больным.

По последним данным, в Таиланде выявлено 2613 случаев заболевания коронавирусом и 34 летальных исхода.

Медицинские организации, в том числе ВОЗ, призывают людей, работающих с телами людей, погибших от коронавируса, быть осторожными, поскольку до сих пор до конца не понятно, как распространяется вирус

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цена нефти марки Brent упала ниже 30 долларов за баррель
Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике из-за ситуации в Чернобыле
Вывозной рейс из Дели в Москву состоится 19 апреля
Газета «Комсомольская правда» выпустила второй спецвыпуск по борьбе с коронавирусом
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека к живому
Военный погиб при взрыве миномета на плановых учебных стрельбах
Мужчина пожаловался в полицию на двух слишком загорелых москвичей во время карантина
Сферу игорной деятельности исключили из критериев отбора системообразующих предприятий
В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России
Накануне самоизоляции в России увеличились продажи антидепрессантов
Губернатор Нью-Йорка сообщил, что не подчинится «диктаторскому» приказу Трампа в ущерб здоровью населения
В Москве за нарушение карантина оштрафовали родственника носителя коронавируса за поход в магазин
Доктор Комаровский объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Пожары в Чернобыле не повлияли на радиационные фон в соседней Брянской области
Роструд пояснил обязательства по выплатам зарплат в период коронавируса
Генпрокурор РФ поручил незамедлительно реагировать на завышение цен на ряд товаров
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистка идет на поправку после комы
Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции
Конкурс для школьников «Большая перемена»: начался заключительный этап тестирования
Врач рассказала, как изменилось отношение к медикам с приходом коронавируса
Иммунолог посоветовал заниматься сексом для укрепления иммунитета во время пандемии
Ученые нашли лекарство против тяжёлой формы пневмонии при коронавирусе
Израиль стал самой безопасной страной в условиях пандемии коронавируса
В Госдуме прокомментировали возможное подорожание тарифов на сотовую связь
Власти Грузии на 10 дней изолировали крупнейшие города