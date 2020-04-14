ЕС планирует ослабить ограничения на экспорт защитного медснаряжения

14 Апр 2020 2020-04-14T22:35:43+03:00

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Еврокомиссия планирует снизить уровеyь экспортного контроля в отношении медицинских средств индивидуальной защиты, необходимых для противодействия коронавирусу. Об этом сообщает Рейтер.

Подготовленныq проект документа предусматривает отмену ограничений на 30 дней, начиная с 26 апреля. Единственным исключением должны остаться медицинские маски.

Ранее 15 марта на территории ЕС была введена процедуру получения специальных разрешений на экспорт средств индивидуальной защиты за пределы Евросоюза в рамках борьбы с эпидемией COVID-19. В частности, речь идет о различных типах очков, маскок, перчаток и костюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU