ЕС планирует ослабить ограничения на экспорт защитного медснаряжения
Еврокомиссия планирует снизить уровеyь экспортного контроля в отношении медицинских средств индивидуальной защиты, необходимых для противодействия коронавирусу. Об этом сообщает Рейтер.
Подготовленныq проект документа предусматривает отмену ограничений на 30 дней, начиная с 26 апреля. Единственным исключением должны остаться медицинские маски.
Ранее 15 марта на территории ЕС была введена процедуру получения специальных разрешений на экспорт средств индивидуальной защиты за пределы Евросоюза в рамках борьбы с эпидемией COVID-19. В частности, речь идет о различных типах очков, маскок, перчаток и костюмов.
ИСТОЧНИК KP.RU