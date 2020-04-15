Социальная поддержка москвичей в период коронавируса: как получить и кто может рассчитывать
Из-за карантина многие москвичи потеряли работу, у кого-то снизились доходы, сорвались сделки из-за прекращения выдачи документов. О мерах социальной поддержки москвичей в период коронавируса, попавших в трудную ситуацию, в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича.
Как получить и кто может рассчитывать
Потеря работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов – далеко не полный перечень проблем, которые сегодня испытывают многие жители города.
В этом посте хочу рассказать вам об основных мерах социальной поддержки, призванных хотя бы отчасти компенсировать возникшие потери и неудобства.
Список - не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию".
ИСТОЧНИК KP.RU
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