2020-04-15T10:28:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Социальная поддержка москвичей в период коронавируса: как получить и кто может рассчитывать

Сергей Собянин рассказал о мерах социальной поддержки москвичей в период коронавируса
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин рассказал о мерах социальной поддержки москвичей в период коронавирусаСергей Собянин рассказал о мерах социальной поддержки москвичей в период коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за карантина многие москвичи потеряли работу, у кого-то снизились доходы, сорвались сделки из-за прекращения выдачи документов. О мерах социальной поддержки москвичей в период коронавируса, попавших в трудную ситуацию, в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали серьезным ударом по привычному образу жизни практически для каждого москвича.

Как получить и кто может рассчитывать

Потеря работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов – далеко не полный перечень проблем, которые сегодня испытывают многие жители города.

В этом посте хочу рассказать вам об основных мерах социальной поддержки, призванных хотя бы отчасти компенсировать возникшие потери и неудобства.

Список - не исчерпывающий и не окончательный. По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию".

ИСТОЧНИК KP.RU

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