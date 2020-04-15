Коронавирусом заразились 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России

15 Апр 2020 2020-04-15T13:13:22+03:00

Об этом сообщил глава Роскосмоса

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В Росcии тридцать сотрудников ракетно-космической отрасли заразились COVID-19, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

- Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10:00 15 апреля 2020. Всего заболевших - 30 , выздоровело - 4, - написал Рогозин в своём Twitter.

6 апреля глава корпорации сообщал о девяти заражённых коронавирусом сотрудниках "Роскосмоса".

Он также отмечал, что всего в отрасли числятся порядка 200 тысяч сотрудников.

Напомним, всего в России по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 3 388 новых случаев заболевания коронавирусом, а количество заражённых достигло 24 490.

Из них в Москве - 14 776 человек. За последние сутки в столице выявлено 1 774 новых заразившихся COVID-19.

Последним регионом, где нет ни одного выявленного заражённого коронавирусом, остаётся Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU