2020-04-15T13:13:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом заразились 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России

Об этом сообщил глава Роскосмоса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В России 30 сотрудников ракетно-космической отрасли заболели COVID-19В России 30 сотрудников ракетно-космической отрасли заболели COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Росcии тридцать сотрудников ракетно-космической отрасли заразились COVID-19, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

- Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией (2019-NCOV) на 10:00 15 апреля 2020. Всего заболевших - 30 , выздоровело - 4, - написал Рогозин в своём Twitter.

6 апреля глава корпорации сообщал о девяти заражённых коронавирусом сотрудниках "Роскосмоса".

Он также отмечал, что всего в отрасли числятся порядка 200 тысяч сотрудников.

Напомним, всего в России по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 3 388 новых случаев заболевания коронавирусом, а количество заражённых достигло 24 490.

Из них в Москве - 14 776 человек. За последние сутки в столице выявлено 1 774 новых заразившихся COVID-19.

Последним регионом, где нет ни одного выявленного заражённого коронавирусом, остаётся Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генерал спрогнозировал возможность ответного удара после украинских угроз
Коронавирус найден у главного конструктора корпорации, производящей космические корабли
В Российском топливном союзе объяснили апрельское снижение цен на бензин
Психолог рассказала, как не набрать вес в период самоизоляции
Где в России нет коронавируса: остался только один регион
В Совфеде ответили на украинские угрозы в адрес российского НПЗ
Песков объяснил слова Путина о задействовании Минобороны против коронавируса
Самоизоляция меняет рынок услуг: компании значительно упрощают свои сервисы
Песков: заторы в метро из-за проверки пропусков - результат недисциплинированности
Дело в отношении пилота сгоревшего при посадке "Суперджета" направили в Генпрокуратуру
Коронавирусом заразились 30 сотрудников ракетно-космической отрасли России
Правительство выделит 30 млрд рублей 84 регионам для борьбы с коронавирусом
Вологодчина получит 4,9 млрд рублей на строительство моста в Череповце
Мишустин: система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой
В Госдуме прокомментировали возможную украинскую атаку по российскому НПЗ
Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей мошеннику, притворившемуся бойцом Олейником
Ученые сравнили скорость распространения COVID-19 и гриппа
В Вологодской области будут обследовать на COVID-19 всех лиц из групп риска
Россия заняла второе место в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус
В Рособрнадзоре сообщили о сроках проведения ГИА