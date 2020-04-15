Представитель ВОЗ рассказала, смогут ли маски помочь в борьбе с вирусом

15 Апр 2020 2020-04-15T20:01:10+03:00

Если человек думает, что он защищён, просто надев маску, но при этом не соблюдает физическую дистанцию и не моет руки, риск заболевания очень высок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средства индивидуальной защиты смогут остановить цепочку, защищая здоровых от тех, кто заражён и не знает об этом

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Многие из тех, кто переносит коронавирус, не знают о том, что они заражены. Ношение медицинской маски сможет замедлить распространение вируса, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире Радио Комсомольская правда.

- Если человек думает, что он защищён, просто надев маску, но при этом не соблюдает физическую дистанцию и не моет руки, риск заболевания очень высок, - предостерегла представитель ВОЗ и уточнила, что при общении с заражённым человеком в течение 15 минут даже в маске, капли слюны попадут на слизистую глаза и смогут перенести инфекцию.

Мелита Вуйнович также рассказала на Радио Комсомольская правда, что по опыту разных стран, который анализирует ВОЗ, для победы над пандемией нужна консолидация всех людей.

- Эпидемия не возникает сама по себе - это всегда результат контакта между людьми, - подчеркнула представитель ВОЗ в России.

ИСТОЧНИК KP.RU