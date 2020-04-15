Представитель ВОЗ рассказала, смогут ли маски помочь в борьбе с вирусом
Многие из тех, кто переносит коронавирус, не знают о том, что они заражены. Ношение медицинской маски сможет замедлить распространение вируса, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире Радио Комсомольская правда.
- Если человек думает, что он защищён, просто надев маску, но при этом не соблюдает физическую дистанцию и не моет руки, риск заболевания очень высок, - предостерегла представитель ВОЗ и уточнила, что при общении с заражённым человеком в течение 15 минут даже в маске, капли слюны попадут на слизистую глаза и смогут перенести инфекцию.
Мелита Вуйнович также рассказала на Радио Комсомольская правда, что по опыту разных стран, который анализирует ВОЗ, для победы над пандемией нужна консолидация всех людей.
- Эпидемия не возникает сама по себе - это всегда результат контакта между людьми, - подчеркнула представитель ВОЗ в России.
ИСТОЧНИК KP.RU