2020-04-15T22:03:01+03:00
Общество

Чулпан Хаматова чуть не утонула на съемках фильма «Зулейха открывает глаза»

Трагедией едва не закончилась сцена под водой [видео]
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Съемки проходили на реке КамаСъемки проходили на реке КамаФото: кадр из фильма
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На страничке фонда «Подари жизнь» в социальных сетях Чулпан Хаматова рассказала, как проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза», в котором она сыграла главную роль. Снималась сцена трагедии на барже. Судно пошло ко дну и все ссыльные, который на ней находились, по сюжету погибли. Зулейха тоже оказалась под водой. Съемки проходили на реке Кама, где очень сильное течение. Плюс было уже холодно - сентябрь. Веревку, к которой был привязан якорь, сорвало:

- Мы с Женей Морозовым (актер, сыгравший главного героя – Ред.) оказались в холодной реке. Ящик, к которому был привязан якорь, понесло течением. И нас стало уносить все дальше от корабля, где находилась киногруппа. На мне - силиконовый живот (в этом эпизоде героиня Чулпан - Зулейха глубоко беременная). Силикон стал набирать воду. Мне кажется, прибавилось лишних 10 килограммов. И я поняла, что доплыть до корабля уже не смогу. Живот тянул ко дну. Мы с Женей начали тонуть по-настоящему. А на корабле в это время думали, что мы так натурально играем. Женя Морозов меня спас.

Когда наконец к нам подплыл корабль и нас вытащили на палубу, мы были едва живы. Жене пришлось вызывать скорой помощь. Он из тех удивительных партнеров, которому можно доверить все. И даже собственную жизнь.

Трейлер "Зулейха открывает глаза".Первый трейлер многосерийной драмы. Зулейха открывает глаза - экранизация знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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