2020-04-15T23:44:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 16 апреля 2020: Зараженные есть во всех крупных муниципалитетах, а 1,2 млн человек получили выплаты за режим самоизоляции

«Комсомольская Правда» - с самыми последними новостями о COVID-2019 в Московской области
Семен ЕЛЕНИН
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Вчера в Московской области начала работать система цифровых пропусковВчера в Московской области начала работать система цифровых пропусковФото: Иван МАКЕЕВ
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Число зараженных коронавирусом в Московской области превысило 2,5 тысячи человек. Только за последние сутки - 272 случая подтвержденного диагноза COVID-2019 и двое скончавшихся (всего - уже 26 умерших от новой инфекции).

В пятерке по числу заболевших жителей Люберцы (167), Мытищи (145), Одинцово (139), Красногорск (135), Химки (133). За минувшие сутки первые случаи COVID-2019 были зафиксированы в Зарайске и Озерах. Это были последние крупные муниципалитеты Московской области, где с начала эпидемии не было ни одного пациента с коронавирусом.

Вчера в Московской области начала работать система цифровых пропусков. «Комсомольская Правда» подробно разъясняет, где, кто и как их может оформить.

Тем временем, за последние дни дополнительные выплаты за соблюдение режима самоизоляции получили 1,2 млн жителей Подмосковья. 23 марта губернатор Андрей Воробьёв рассказал об этой матпомощи людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. И те, и другие входят в группу высокого риска заражения коронавирусом. Воробьёв попросил их не выходить из дома (доставку продуктов и лекарств обеспечивают соцработники и волонтеры). По 1,5 тысяч рублей пожилые люди и «хроники» получили сразу, столько же им перевели на карты сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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