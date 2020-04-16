Алина Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

16 Апр 2020 2020-04-16T04:22:27+03:00

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В начале 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхане 15-летняя Алина Загитова выиграла золотую медаль на зимней Олимпиаде. Та победа - один из самых больших триумфов в истории нашего спорта.

Вместе с тем, у Алины был долгий путь к этой медали. Загитова призналась, что ее семье иногда не хватало денег в те времена, когда она начинала заниматься любимым видам спорта. Она впервые встала на лед в 2007 году в Ижевске, а в 2015 переехала в Москву для работы в группе у тренера Этери Тутберидзе.

- Пусть через боль, но надо было работать ради медали, а еще чтобы перевезти семью в Москву. Мы тогда жили не очень хорошо, денег не хватало даже на проезд на автобусе. Каждый день я ездила на занятия на другой конец Москвы, выходила в семь утра, а возвращалась в одиннадцать ночи. С медалями пришел и заработок, - говорит Загитова в интервью Cosmopolitan.

В прошедшем сезоне, напомним, Алина Загитова приняла решение приостановить свою спортивную карьеру. Она приняла участие в 3 серьезных турнирах - была дважды третьей на этапах Гран-При во Франции и Японии. Ну а финале престижной серии в Турине заняла шестое место.

Алина Загитова. Короткая программа. Женщины. Internationaux de France. Гран-при по фигурному катанию.Алина Загитова занимает второе место по итогам коротких прокатов на этапе Гран-при во Франции!

ИСТОЧНИК KP.RU